Genova – Ormai la psicosi da coronavirus si sta diffondendo in tutta Italia e non mancano episodi al limite del paranoico come l’assalto agli scaffali dei supermercati in Lombardia e la corsa all’acquisto di gel disinfettanti per mani.

Il colosso delle vendite on line Amazon ha esaurito da questa mattina le scorte di Amuchina gel dopo una folle corsa al rialzo del prezzo di alcuni venditori che hanno raggiunto gli 84 euro per ogni flacone.

Vendite alle stelle anche per altri tipi di gel antibatterici anche se ci sono dubbi sulla loro efficacia per combattere il virus (che non è un batterio).

In alcune città sono difficilmente reperibili anche le mascherine “chirurgiche” e persino quelle speciali con particolari filtri anti batterici.

Una precauzione “inutile” secondo il virologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettiva dell’ospedale San Martino di Genova poiché le mascherine chirurgiche (quelle in uso ai medici nelle sale operatorie) non hanno alcun effetto barriera dall’esterno verso l’interno e vengono usate per non disperdere batteri e non per evitare di essere contagiati.

Secondo l’esperto anche le mascherine più “tecnologiche” – per intendersi quelle usate quando si hanno contatti con pazienti contagiati da coronavirus – hanno un effetto limitato a poche ore.

Impossibile quindi pensare di potersi proteggere per l’intera giornata con una sola mascherina.

L’uso di quelle più semplici è comunque una norma di buona educazione in alcuni paesi orientali come il Giappone, perché evita che la persona che la indossa, magari raffreddata o influenzata, contagi gli altri quanto sternutisce o anche solo respirando. Le minuscole particelle in sospensione, infatti, restano per lo più intrappolate all’interno.