Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per domare un incendio divampato all’interno di un capannone in via Albisola a Genova Bolzaneto.

Per cause ancora da accertare le fiamme hanno avuto origine in un locale e in breve la struttura si è riempita di denso fumo nero.

All’interno si trovava una persona, probabilmente un sorvegliante, che è stato soccorso dai pompieri ed affidato alle cure del 118 intervenuto sul posto con una ambulanza.

I pompieri hanno poi spento le fiamme ed avviato le prima indagini per accertare l’ordigine dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Per la persona salvata all’interno dei locali solo una leggera intossicazione da fumo.