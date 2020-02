Genova – Hanno dato esito negativo i test per il rilevamento del Coronavirus sull’uomo giunto questa notte al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con dolore toracico e che, successivamente, ha dichiarato di essere entrato in contatto con il paziente della Spezia.

Lo ha comunicato poco fa in conferenza stampa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

L’esito negativo ha portato all’interruzione dell’isolamento dei 19 sanitari entrati in contatto con l’uomo.

In un primo momento, in attesa degli esiti del tampone, i dipendenti avevano avviato l’isolamento di 14 giorni per verificare il potenziale contagio.

Questo permette di sottolineare l’importanza di utilizzare i numeri 112 e 1500 in caso di probabile contagio.

Se si sospetta di essere vittime di contagio da Coronavirus, rivolgendosi ai numeri preposti, si attiva la procedura di sicurezza che garantisce la massima sicurezza a operatori e pazienti.