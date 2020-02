Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo investito ieri sera, intorno alle 21, in corso Sardegna, nel quartiere genovese di Marassi.

L’uomo, un cinquantenne, stava attraversando la strada all’altezza dell’ex mercato ortofrutticolo quando un’auto che forse non ha visto a causa del buio, lo ha centrato in pieno scaraventandolo a terra dopo un terribile volo.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e il paziente è stato prima stabilizzato e poi trasferito d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse molto gravi ai medici che ne hanno disposto l’immediato ricovero.

La Polizia Locale ha raccolto testimonianze ed elementi utili per ricostruire quanto avvenuto e stabilire eventuali responsabilità.

La strada è stata più volte segnalata dal locale Municipio e da comitati di cittadini come “estremamente pericolosa” a causa di attraversamenti ormai invisibili e scarsità di illuminazione.

Il numero di incidenti con feriti registrato in corso Sardegna è ampiamente superiore alla media eppure non risultano interventi in arrivo per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali come già avvenuto in quartieri come Castelletto e Carignano.