Genova – Arriverà nella giornata di oggi, dopo l’analisi degli ultimi bollettini sanitari sulla diffusione del coronavirus, la decisione finale della Regione Liguria sulla riapertura, domani lunedì 2 marzo, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e lo sblocco di manifestazioni ed eventi e spettacoli.

In “dubbio” solo la riapertura per la provincia di Savona dove resta alta l’emergenza per l’alto numero di casi di coronavirus registrati soprattutto nella zona di Alassio.

La Regione Liguria potrebbe quindi decidere per lo sblocco totale o per il mantenimento della chiusura, probabilmente per un’altra settimana, delle scuole della zona di Savona.

A rafforzare l’ipotesi di scelte separate per la zona di Savona anche la decisione, presa ieri sera, di mettere in isolamento un altro hotel nel savonese e più precisamente della cittadina di Laigueglia dove una donna deceduta per altre cause è stata trovata positiva al tampone che verifica l’eventuale contagio da coronavirus.