Genova – Le autorizzazioni alle modifiche dl piano urbanistico non ci sono ancora ma, a Cornigliano, accanto a Villa Bombrini, in un’area che doveva essere destinata a verde pubblico e a spazi per eventi, le ruspe continuano a costruire il nuovo autoparco.

Secondo il consigliere comunale Alessandro Terrile, del Partito Democratico, si tratterebbe di un reato.

“Mentre il Consiglio Comunale deve ancora esaminare le modifiche al piano urbanistico per consentire la realizzazione di un parcheggio per veicoli pesanti accanto a Villa Bombrini – denuncia pubblicamente Terrile sul suo profilo Facebook – le ruspe sono già in azione. Stamattina l’area risulta già coperta di ghiaia pronta per la rifinitura con asfalto o con altra ghiaia pressata per accogliere centinaia di camion”.

Terrile si domanda chi abbia eseguito i lavori e con quali autorizzazioni e risorse.

“Realizzare un parcheggio – denuncia ancora Terrile – in un’area che le norme urbanistiche destinano a “servizi pubblici per il tempo libero e lo sport” è un reato”.