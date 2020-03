Genova – I casi di coronavirus in Regione Liguria salgono a 25

Quattordici sono ospedalizzati e in questo momento abbiamo 6 possibili casi in attesa di tampone che provengono da contatto con “caso noto”.

I nuovi casi provengono dalla zona del Savonese, uno ad Alassio, due a Laigueglia e si aggiunge un caso positivo in un Hotel a Finale Ligure che è stato posto sotto isolamento con 39 ospiti lombardi della zona di Cremona e Piacenza e 12 dipendenti e scattano le procedure di emergenza con vigilanza attiva.

Gli ospiti verranno trasferiti nei comuni di appartenenza e accompagnati a domicilio dove resteranno in quarantena.

L’espansione del virus in Liguria sembra rallentare

Soggetti sotto vigilanza attiva in isolamento scendono a 431 alle 14 di oggi

Asl 1 Imperiese 28

Asl 2 Savonese 209

Asl 3 Genovese 59

Asl 4 45

Asl 5 Spezzina 90

Le scuole restano chiuse sino a mercoledì e domani verrà nuovamente valutata la situazione in collegamento con le scuole e se sussisteranno i requisiti base ci sarà l’apertura per le province di Genova, Imperia e La Spezia mentre resteranno chiuse sino alla fine della settimana nella zona di Savona.

Questa la diretta video della conferenza Stampa in Regione Liguria