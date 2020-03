Sestri Levante (Genova) – Arriverà a Sestri Levante nel fine settimana del 21 e 22 marzo la seconda edizione del Levante Drone Festival, la rassegna dedicata al mondo dei droni e della fotografia aerea. Sarà la Baia del Silenzio a riunire espositori, venditori, fotografi e videomaker, proprio nell’ex Convento dell’Annunziata, dove curiosi e appassionati del settore potranno approfondire la conoscenza di questo mondo.

All’interno dell’ex convento si potranno ammirare gli ultimi modelli di drone in volo, testare la realtà virtuale con i propri occhi (sorvolando la Baia del Silenzio o cimentadosi con un simulatore FPV), visionare le opere dei più quotati fotografi e videomaker aerei d’Italia e assistere a un breve ciclo di conferenze. Inoltre, nelel’area expo sarà allestita un’area ristoro, con bevande e cibi locali e non e, in serata, musica dal vivo e dj set. L’ingresso è libero.

Il Levante Drone festival sarà preceduto da una mostra fotografica nei giorni 7 e 8 marzo 2020 al Centro Espositivo Il Cubo 5b di Casarza Ligure, dove sarà possibile ammirare Sestri Levante e i comuni limitrofi fotografati dall’occhio digitale di Levante Drones.