Tel Aviv (Israele) – Un esemplare di orca è stato avvistato a largo al largo della costa di Shavei Tzion, nella parte settentrionale dello stato di Israele all’inizio di questa settimana.

A confermarlo alcuni Media locali che hanno pubblicato un video girato da un gruppo di subacquei che hanno fatto lo straordinario incontro e lo hanno riferito all’Autorità per i Parchi e la Natura.

Un’unità navale è stata inviata nella zona per cercare di confermare l’avvistamento con nuove riprese e video che potrebbero aiutare i ricercatori a identificare l’esemplare avvistato.

Secondo il personale inviato sul posto l’orca nuotava a circa 1.400 metri dalla riva, in un punto dove l’acqua è profonda appena 15 metri.

Le foto scattate serviranno a confermare o meno che si tratti di uno degli esemplari del branco (Pod) che si è fermato a lungo davanti al porto di Genova.

Potrebbe trattarsi di Riptide, l’esemplare maschio, già avvistato in Libano.

Secondo Marie-Thérèse Mrusczok, capo del gruppo islandese di “Orca Guardians Iceland”, un’organizzazione no profit indipendente dedicata alla protezione delle orche in Islanda e del loro habitat, il mammifero marino avvistato ha segni identificativi unici sulla testa e faceva parte di un gruppo che aveva iniziato il suo viaggio in Islanda nel giugno 2018, a 8mila chilometri di distanza.