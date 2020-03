Genova – Ha “bruciato” un semaforo mentre si trovava alla guida senza la patente, poi ha finto di essere stata contagiata dal Coronavirus per evitare in tutti i modi la sanzione ma è stata denunciata.

E’ accaduto a Genova, in corso Quadrio.

La donna, nel pomeriggio di ieri, stava percorrendo la strada quando è passata col rosso.

Gli agenti del I Distretto territoriale della Polizia Locale l’hanno quindi fermata per combinare la sanzione del caso.

La donna, una 59enne, ha tentato in tutti i modi di evitare la sanzione, dapprima mostrando agli agenti una patente scaduta e, alla richiesta di un documento valido, ha detto di averlo a casa.

E’ stata quindi accompagnata nella sua abitazione per recuperare la patente che ha detto di avere, ma ha mostrato quella della figlia.

Quando ha capito che gli agenti l’avevano scoperta, ha finto gfebbre e mal di testa, facendo intendere di essere stata contagiata dal Coronavirus.

Gli uomini della locale, ben sapendo che in caso di vero positivo sarebbe stato tardi mettere in atto le misure di prevenzione, hanno indossato le mascherine e hanno proceduto chiamando il 118 e facendo scattare tutta la procedura.

Al termine del test, risultato negativo senza nemmeno una semplice influenza in corso, la donna è stata multata per non aver rispettato la segnaletica luminosa e per essere al volante senza patente.

Inoltre, è stata denunciata per procurato allarme.