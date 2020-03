Genova – Verrà presa domani, indicativamente entro la serata ma con possibili ritardi nel caso di informazioni insufficienti, la decisione finale sulla riapertura, a partire da mercoledì delle scuole di ogni ordine e grado delle province di Genova, La Spezia e Imperia mentre resteranno chiuse sino alla fine della settimana quelle della provincia di Savona.

A comunicarlo la Regione Liguria che ieri aveva vincolato la riapertura delle scuole alla dotazione dei presidi sanitari previsti dalle normative nazionali e oggi “specifica” che sarà anche necessario “rendere edotto il personale docente e non docente delle procedure” e, ancora si dovranno “mappare gli spostamenti degli studenti poichè in alcune zone del savonese i ragazzi più grandi possono essersi iscritti in istituti delle zone limitrofe e, con i loro spostamenti, potrebbero rendere inefficaci le chiusure della zona di Savona.

Quando saranno verificati questi parametri arriverà la decisione

La dotazione dei dispenser per i prodotti igienizzanti sarebbe – secondo la Regione Liguria – una “banalizzazione” del problema.

La Regione ha chiesto un chiarimento alla Direzione Scolastica regionale e all’ANCI per chiedere cosa si intende per detergenti per la disinfezione e quindi un vademecum importante sull’acquisto di questi detergenti che andranno acquistati dal Ministero dell’Istruzione.