Genova – “E allora stai zitta e vota”. È l’espressione, davvero infelice che il sindaco Marco Bucci avrebbe usato nei confronti della consigliera del M5S, Maria Tini nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale.

Un’uscita che non è piaciuta alla diretta interessata ma neppure a molti dei consiglieri dell’opposizione (e non solo) che hanno deciso di firmare una lettera per chiedere al primo cittadino di scusarsi.

Il Partito Democratico chiede conto al sindaco della grave affermazione e lo fa presentando una lettera, sottoscritta da quasi 150 persone, in cui lo si invita a chiedere pubblicamente scusa alla consigliera.

Una richiesta lanciata via Facebook dalla capogruppo del PD a Tursi, Cristina Lodi, e dalla presidente del PD Genova, Viola Boero, e che in queste ore è stata condivisa da moltissime persone sulla rete, attraverso l’hashtag #sifirmo.

“Al sindaco chiediamo di scusarsi pubblicamente per questa grave mancanza di rispetto – commentano Lodi e Boero – nei confronti della collega Tini e di tutte le donne in generale, ma anche dell’istituzione e della città che Bucci è chiamato a rappresentare con correttezza e dignità, dando sempre il buon esempio. Quello che è mancato invece martedì scorso a Tursi da parte proprio del primo cittadino”.