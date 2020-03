Genova – Una pausa per una “pizza veloce” e poi di nuovo al lavoro perché si prevede una riunione fiume per via delle numerose mozioni presentate dall’opposizione.

Nella sala rossa di Palazzo Tursi, sede del Comune, si discute della delibera sull’autoparco a Cornigliano e l’atmosfera piuttosto tesa impone di mantenere alta la concentrazione.

Così il sindaco Marco Bucci e i consiglieri hanno concordato una “pausa cena” piuttosto veloce, in previsione di una nottata piuttosto lunga.

Il primo cittadino, insieme all’assessore Francesco Maresca e al consigliere Maurizio Amorfini ha scelto di cenare nella bouvettina della sala Giunta nuova. Una telefonata ed in pochi minuti sono arrivate alcune pizze.

Per il sindaco Marco Bucci di rigore una “prosciutto e funghi” anche se, vista la breve durata della “pausa” non ci deve essere stato il tempo per gustarla.

La scena è stata ritratta con uno scatto e postata su Facebook.