Genova – “Se le esigenze lo richiederanno l’ospedale di Voltri potrebbe essere interamente dedicato all’emergenza coronavirus”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus.

Il presidente della Regione Liguria ha anche precisato che non è detto che debba essere utilizzato e certamente, dopo l’emergenza, l’ospedale tornerebbe “come prima”.

La Croce Rossa ha già richiamato il personale della sezione di Voltri per essere pronto in caso si rendesse necessario svuotare la struttura dei malati e delle attrezzature non indispensabili.

La popolazione è molto allarmata per la vicinanza dell’ospedale con il centro abitato e con molte scuole, asili e centri per disabili.

Ci si chiede se non potrebbe essere usata la Colletta o l’ospedale Celesia che sono disponibili e in condizioni di sicurezza maggiore.

Nella diretta Facebook della Regione Liguria, dal minuto 34 in poi, si parla dell’ospedale di Voltri nel dettaglio