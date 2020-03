Savona – Insolito recupero, da parte dei sempre disponibili Vigili del Fuoco a Savona, di un gatto finito, non si sa come, su una palma in via Privata Olivetta.

Chiamati da alcuni passanti i pompieri, in un momento di calma dagli interventi urgenti, sono intervenuti e lo hanno recuperato, consegnandolo alle cure dei volontari della Protezione Animali.

Il micio si trova ora nel reparto gatti della sede Enpa di via Cavour 48 r, è molto agitato ed insofferente e quasi certamente è stato perduto, o fuggito da casa per una passeggiata; i proprietari lo potranno vedere e riavere da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.