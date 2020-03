Genova – Emergenza coronavirus estesa “per decreto” a tutta Italia e scattano i divieti che limitano al massimo la libera circolazione delle persone per tutto il territorio.

Provvedimenti che si possono riassumere con “#iorestoacasa”.

Nessuna limitazione per chi deve andare a lavorare ma tutte le persone che si mettono in viaggio e circolano sul territorio per un qualsiasi giustificato motivo devono avere con sè il modulo di autocertificazione già compilato e pronto per essere mostrato ad un eventuale controllo delle forze dell’ordine.

Probabili controlli nelle stazioni e nei luoghi di interscambio auto-mezzi pubblici ma è anche possibile che, con il passare delle ore, vengano organizzati controlli ad hoc e lungo le strade normalmente percorse.

Questo è il link al Modulo-Covid-Lavoro-Dichiarazione