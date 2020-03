Sanremo – Outlet chiuso dal 12 marzo al 3 aprile causa emergenza coronavirus. Continuano le chiusure preventive a seguito delle misure del Governo che invitano a non uscire da casa.

The Mall Luxury Outlets annuncia la chiusura di The Mall Firenze e The Mall Sanremo dal 12 marzo fino al 3 aprile in questo momento così difficile dove tutti sono chiamati in prima persona a compiere azioni volte alla tutela della salute dell’intero Paese per sconfiggere la diffusione del Coronavirus.