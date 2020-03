Genova – Per poter presentare domanda per ottenere il bonus sino a 500 euro per le famiglie che stanno sostenendo spese aggiuntive e impreviste per i figli a casa, potrà essere utilizzato anche il certificato Isee valido per il 2019.

“In relazione all’avviso pubblico per il contributo alle famiglie derivante dal disagio per la sospensione delle attività scolastiche e dei servizi per l’infanzia onde evitare le code agli sportelli – ha chiarito Viale – verrà accettato anche l’ISEE 2019. Inoltre Il contributo spetterà anche alla famiglia in cui lavora un solo genitore perché l’altro è impossibilitato. Slittano anche i termini per depositare i progetti a carattere sociale per dare modo al Terzo settore di poterli presentare”.