Genova – Tra i tanti settori fortemente colpiti dall’immobilità forzata delle ultime settimane c’è senza dubbio l’industria culturale: musica, teatro, e mondo dello spettacolo in genere sono stati costretti ad annullare o posticipare gli eventi programmati. Molti artisti hanno deciso di non fermare la musica e la voglia di suonare, organizzando piccoli e grandi eventi online dedicati a chi, per forza di cose, si trova costretto a passare molto tempo a casa.

Chiara Civello, cantautrice romana conosciuta in tutto il mondo, ha deciso di realizzare in streaming uno spettacolo live per domani, venerdì 13 marzo. L’evento sarà visibile in tutto il mondo dalle 14 (ora italiana) sui canali social dell’artista e sul sito del Blue Note China.

Il tour dell’artista avrebbe dovuto toccare le città di Shangai e Beijing, ma data l’emergenza sanitaria ha dovuto cancellare i suoi appuntamenti. Per manifestare il suo affetto al popolo cinese, quindi, ecco arrivare l’iniziativa.

«Domani farò il mio primo concerto live in streaming “from home” – afferma Chiara Civello – Sarà il primo di una serie di momenti in cui potremo stare insieme, con la musica. Ci sono tanti modi per stare vicini in momenti difficili».

Sei dischi all’attivo, un passaggio a Sanremo nel 2012 nella categoria Big, e una vita divisa tra Italia, Brasile e Stati Uniti: Chiara Civello è una delle “nostre” artiste più cosmopolite. La sua formazione artistica nasce a Boston e a New York, entrando in contatto con i grandi della musica jazz. Artista e donna avventurosa, ha metabolizzato le culture dei continenti che ha attraversato e oggi parla e canta in inglese, italiano, portoghese, spagnolo e francese. Attualmente sta lavorando a tre nuovi progetti discografici.