Genova – Nuovo decesso per coronavirus nel capoluogo ligure. Si tratta di una pensionata di 91 anni con malattie pregresse.

Sale così a dieci il numero delle vittime per coronavirus in Liguria-

La Direzione Sanitaria segnala un decesso di una paziente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive per infezione da Covid-19.

Si tratta di un’anziana genovese di 91 anni, con multiple co-patologie.