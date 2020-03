Genova – Parchi e giardini pubblici chiusi per l’emergenza coronavirus a San Fruttuoso, Marassi e Quezzi e in tutto il territorio della Bassa Valbisagno.

A comunicarlo il Municipio locale.

Questa la nota diffusa:

Il Presidente del Municipio Massimo Ferrante informa che, in questo momento particolarmente critico per tutta la nostra comunità, al fine di evitare assembramenti e affollamenti, i giardini civici di competenza municipale saranno chiusi al pubblico, di seguito l’elenco dei giardini interessati:

Giardini Camaldoli (San Fruttuoso)

Giardini Aquile Randagie (Piazza Terralba, San Fruttuoso)

Giardini via Asiago (San Frutttuoso)

Giardini Mirolli via Cagliari (Marassi)

Giardini di via Del Camoscio (Marassi)

Giardini Viale Bracelli altezza scuola Cambiaso (Marassi)

Giardini Albero del Ciao (Biscione – Marassi)

Giardini via Stefanina Moro (Quezzi)

Giardini presso Pedegoli (Quezzi)

Giardini ex ONPI (Quezzi)

Giardini pista rossa (Quezzi)