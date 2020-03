Genova – Un taglio alle corse e al numero degli autobus circolanti. Il provvedimento è in arrivo nelle prossime ore con il calo delle persone in giro per via dei divieti disposti dal governo centrale.

Meno autobus ma più attenzione per la sicurezza e per il rispetto delle distanze tra un passeggero con veicoli che verranno predisposti per trasportare un minor numero di persone ma distanti almeno un metro l’una dall’altra.

Provvedimenti simili verranno adottati anche per treni e pullman di linea extra comunale.

Intanto il Comune di Genova ha deciso di rendere gratuite le aree blu di tutta la città durante tutto il periodo di emergenza da Coronavirus.