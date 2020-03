Arma di Taggia (Imperia) – Mario Conio, il sindaco di Arma di Taggia, è positivo al Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook.

“Questa mattina mi sono sottoposto al tampone per il Covid-19, purtroppo sono risultato positivo” ha spiegato Conio.

Il sindaco ha poi specificato: “Non ho al momento sintomi preoccupanti ma dovrò rimenare due settimane nel mio domicilio per l’isolamento obbligatorio. Anche da qua scivolerò il mio compito, utilizzerò la videoconferenza e farò di tutto per darvi la mia massima assistenza. Vi informerò anche sul decorso. Come vedete io sto bene, ma sono scosso. Non me lo aspettavo”.

Il Direttore Generale di Asl1, Marco Damonte Prioli, è intervenuto in serata per espriremere la sua vicinanza al sindaco.

“Esprimo la mia vicinanza al sindaco di Taggia, Mario Conio. Il lavoro messo in campo in questi giorni per la gestione dell’emergenza Coronavirus vede impegnati in prima linea anche gli amministratori del territorio. Tutti insieme riusciremo a superare questo momento, grazie all’impegno dei nostri sanitari, la responsabilità di tutti i cittadini. A conio rivogliamo gli auguri di una pronta guarigione”.