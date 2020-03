Genova – Tre decessi per coronavirus in poche ore in Liguria. Dopo il decesso di un anziano paziente di Pontedassio, nell’imperiese, arriva notizia di altri due decessi al San Martino di Genova.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino segnala due decessi: il primo di un paziente di 70 anni nato e residente a Genova e il secondo di una paziente di 66 anni nata in Calabria ma residente a Genova.

Entrambi erano ricoverati nel reparto di Rianimazione. Per entrambi i casi il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.