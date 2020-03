Genova – Sono partite oggi le operazioni per trasformare l’ospedale Micone di Sestri Ponente in punto di raccolta dedicato interamente ai pazienti infettati da coronavirus-covi19.

Lo ha comunicato la Regione Liguria e Alisa che hanno preso la decisione di trasformare l’ospedale in uno dei punti di raccolta per i casi di infezione in previsione di una possibile impennata drastica dei casi di contagio.

Già da qualche giorno sono stati bloccati i ricoveri ordinari di Medicina, Cure intermedie, Otorinolaringoiatria e Cardiologia. Il Punto di Primo Intervento è stato chiuso l’11 marzo alle 20 e il personale è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi per consentire una migliore suddivisione dei percorsi. Le ulteriori novità, previste a partire da lunedì 16 marzo, riguardano:

– Il trasferimento del Centro sclerosi multipla al padiglione 9 dell’Ospedale Villa Scassi

– la chiusura dell’Unità di raccolta sangue; rimarrà un’emoteca gestita dal Centro Trasfusionale di Villa Scassi, operativa h24

– la chiusura del Punto prelievi

– lo spostamento all’interno dell’Ospedale Micone dell‘attività di Day hospital oncologico che verrà svolta temporaneamente nella Piastra ambulatoriale situata al piano -2 del corpo aggiunto. I percorsi di accesso dell’utenza saranno opportunamente indicati