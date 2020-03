Genova – “Io suono da casa”, ovvero la musica non si ferma. Molti artisti hanno deciso di stringersi, in maniera virtuale, intorno ai loro fan, che hanno visto cancellare concerti e rimandate uscite discografiche. Federico Zampaglione, uno dei primi a offrire la sua disponibilità la sua musica per fare compagnia ai tanti fan a casa, ha rivolto l’appello a tanti altri colleghi, per creare insieme contenuti e restare vicino alle persone.

L’elenco degli appuntamenti di oggi, a partire dalle ore 16: