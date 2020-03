Genova – Altri 4 pazienti dimessi dall’ospedale San Martino dopo essere guariti dal coronavirus. E’ la buona notizia di oggi che dimostra che non tutti i malati che finiscono in ospedale sono destinati a non farcela.

Ancora scorte a zero per le mascherine di protezione e la Regione Liguria, continuando a chiedere forniture al Governo centrale, deve razionarle e per ora vengono fornite solo a chi ne ha davvero bisogno e in primis al persona sanitario.