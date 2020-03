Genova – Sarà necessario arrivare a metà della settimana entrante per vedere se i divieti e le chisure avranno avuto efficacia per limitare la diffusione del coronavirus anche in Liguria dove i casi sono invece in aumento (434) come il numero dei decessi (27).

Per il momento la curva di crescita dei casi rispetta le previsioni e se le limitazioni avranno effetto, dalla metà della settimana dovremmo assistere ad un rallentamento dei contagi e ad una sostanziale stagnazione dei ricoveri.

Inutile dire che se queste condizioni si verificheranno potremo tirare un sospiro di sollievo perché il peggio è ormai alle spalle ma se, invece, il numero dei contagi dovesse restare alto si imporrebbero nuove drastiche decisioni per evitare il collasso del sistema sanitario causato in primis da 30 anni di tagli alla spesa sanitaria decisi dalla politica di ogni colore.

Sono 434 (108 in più rispetto a ieri) i casi positivi di coronavirus in Liguria. Di questi, 275 sono ospedalizzati mentre 107 sono al proprio domicilio. I decessi sono ad oggi complessivamente 27 (esclusi i due tamponi positivi su salme).

Positivi totali 434. Di questi:

· Gli ospedalizzati sono complessivamente 275, divisi tra

Asl1 – 28 (di cui 6 in Terapia Intensiva)

Asl2 – 43 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 – Colletta di Arenzano – 2

Asl 3 – Villa Scassi – 15

Asl4 – 4 (2 in Terapia Intensiva)

Asl5 – 26 (8 in Terapia Intensiva)

San Martino – 66 (19 in Terapia Intensiva)

Galliera – 62 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 29 (8 in Terapia Intensiva)

Altri reparti ospedalieri – 52

· Al domicilio si trovano complessivamente 107 persone positive al Covid-19 (49 in meno rispetto a ieri)

Persone in sorveglianza attiva: totale 1.504. Di cui:

Asl 1 – 230

Asl 2 – 374

Asl 3 – 209

Asl 4 – 238

Asl 5 – 453