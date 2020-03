Genova – Si aggrava il bilancio dei morti per l’infezione da Coronavirus.

Lo comunica la direzione sanitaria del Policlinico San Martino attraverso una nota.

I deceduti sono un paziente nato nell’alessandrino ma residente a Genova di 83 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI), deceduto alle 08:05 di stamani e un paziente nato e residente a Genova di 95 anni, presso il reparto di Immunologia, deceduto alle 03:30 di stanotte.

Attualmente, le persone positive sono 617, di cui 328 persone ospedalizzate; di queste, 73 si trovano in terapia intensiva.

Gli ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1 – 39 (8 in Terapia Intensiva)

Asl 2 – 89 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 – Colletta di Arenzano/Galino Pontedecimo -3

Asl 3 – Villa Scassi – 17

Asl 3 – Micone di Sestri Ponente – 1

San Martino – 85 (24 in Terapia Intensiva)

Galliera – 30 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 38 (8 in Terapia Intensiva)

Asl 4 – 13 (4 in Terapia Intensiva)

Asl 5 – 33 (10 in Terapia Intensiva)

Persone in sorveglianza attiva sono 1635 e sono seguite 247 persone

Clinicamente guarite ma positive e a casa sono 42.