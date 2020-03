Genvoa – Attraccherà giovedì la nave ospedale della GNV allestita per fronteggiare l’emergenza Covid-29.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Se tutto va bene e tutti gli ultimi dettagli saranno limati, giovedì ci verrà consegnata e da lunedì prossimo sarà un ulteriore aiuto alla nostra sanità”.

Il traghetto Splendid della GNV sarà allestito per ospitare i pazienti affetti da coronavirus che non hanno bisogno di essere seguiti in ospedale ma che necessitano di isolamento e attenzione da parte del personale medico e sanitario.

Secondo le indiscrezioni, il traghetto che attraccherà alla Stazione Marittima, dovrebbe ospitare 25 posti letto; al suo interno opereranno 6 medici, 15 infermieri specializzati, 12 operatori socio-sanitari e 2 assistenti sanitari.