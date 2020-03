Genova – E’ salito a 617 il numero di persone positive al Covid-19 in Liguria, 93 in più in poco più di 24 ore e con un brusco aumento dei decessi, ormai a quota 50.

Non accenna a rallentare il contagio da coronavirus-covid19 in Liguria anche se gli esperti stanno rllevando dei “segnali” che potrebbero dirci, entro il prossimo fine settimana, se è iniziata o meno la “fase calante” per l’emergenza coronavirus in Liguria.

Attualmente, le persone positive sono 617, di cui 328 persone ospedalizzate, 9 in più nelle ultime 24 ore.

Di queste, 73 si trovano in terapia intensiva, con un incremento di sette persone.

Gli ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1 – 39 (8 in Terapia Intensiva)

Asl 2 – 89 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 – Colletta di Arenzano/Galino Pontedecimo -3

Asl 3 – Villa Scassi – 17

Asl 3 – Micone di Sestri Ponente – 1

San Martino – 85 (24 in Terapia Intensiva)

Galliera – 30 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 38 (8 in Terapia Intensiva)

Asl 4 – 13 (4 in Terapia Intensiva)

Asl 5 – 33 (10 in Terapia Intensiva)

Persone in sorveglianza attiva sono 1635 e sono seguite 247 persone, 75 in più nelle ultime 24 ore.

Clinicamente guarite ma positive e a casa sono 42, 9 in più rispetto a ieri.