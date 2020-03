Genova – Le mascherine di tipo chirurgico, di tessuto e senza filtro non servono a proteggersi dal coronavirus perché non filtrano il virus. La precisazione è stata fatta anche oggi dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus chiarendo uno dei punti più controversi legato all’infezione.

Le mascherine in grado di proteggere dal contagio vero e proprio sono solo quelle con filtro e con le sigle che ne certificano l’efficacia protettive.

“Le altre – ha spiegato Toti – sono un “gesto di cortesia” verso le persone che incontriamo nel senso che se uno di noi fosse malato limiterebbe con la mascherina la dispersione di goccioline di saliva che possono infettare il prossimo. Ma indossarle non protegge sè stessi dal contagio. Il modo migliore per proteggersi resta quello di restare a casa salvo reali necessità e mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone”.

Nei prossimi giorni arriveranno dalla Sardegna e dalla Cina due carichi di mascherine protettive che verranno dirottate al centro dell’ospedale San Martino di Genova che coordina la distribuzione prioritariamente negli ospedali e per il personale medico e sanitario.