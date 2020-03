Genova – E’ stata consegnata oggi, come annunciato qualche giorno fa dal presidente della Regione Giovanni Toti, la nave-ospedale allestita per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

La GNV Splendid potrà ospitare fino a 25 pazienti non critici e in via di guarigione dall’infezione Covid-19.

A bordo del traghetto, che sarà operativo da lunedì, saranno impegnati 6 medici, 15 infermieri specializzati, 12 operatori socio-sanitari e 2 assistenti sanitari.