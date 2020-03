Genova – Arriveranno oggi all’ospedale San Martino che coordina la distribuzione e le consegne, le prime 50mila mascherine anti coronavirus donate dal Governo cinese alla Liguria e che sono arrivate per via aerea, dalla Cina, nel pomeriggio di ieri.

Oggi, alle 11,30, in piazza De Ferrari, la cerimonia di ringraziamento organizzata da Regione Liguria, quale riconoscimento a chi sta mettendo in moto un percorso alternativo a quello del Governo centrale per garantire il necessario approvvigionamento di materiale sanitario in primis per gli ospedali.

Ieri una feroce polemica era divampata tra maggioranza che guida la Regione Liguria e le opposizioni che accusano il governatore Toti di aver trasformato in passerella elettorale la cerimonia di ringraziamento al Governo cinese e all’armatore genovese Cosulich che si è occupato di seguire il carico per conto della COSCO line, la compagnia di navigazione cinese di cui è socio.

Una contestazione sfociata nella risposta altrettanto dura del governatore Toti che ieri sera, nel consueto Punto Stampa sull’emergenza coronavirus in Liguria ha accusato apertamente il governo centrale (e le opposizioni che lo rappresentano in Liguria) di non riuscire nemmeno a far arrivare il numero minimo di mascherine necessarie a far fronte all’emergenza.

“Se non era per questa donazione – ha sbottato Toti – i medici entrerebbero nei reparti senza mascherine”.

L’emergenza anti coronavirus, infatti, fa “consumare” ogni giorno una media di 5mila mascherine solo per le strette esigenze mediche e del personale sanitario direttamente a contatto con i malati.

Nell’ultimo invio organizzato dai “canali ufficiali di approvvigionamento” ne sono arrivate – secondo la denuncia di Toti – poco meno di duemila.