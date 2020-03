Genova – La spesa sotto casa ma anche la corsetta quotidiana per restare in forma e scaricare lo stress da quarantena. Uscire di casa solo per gravi e comprovati motivi resta “la regola” da seguire ma per chi proprio non ce la fa ecco che arrivano regole stringenti per evitare che tutti vadano a fare running in corso Italia o a portare il cane ai Parchi di Nervi.

La Procura della Repubblica ha già fatto sapere che, in caso di controlli, vale la regola del “quartiere”, al più del Municipio e che chi verrà trovato all’esterno di questi “confini” sarà comunque considerato colpevole a meno di reali emergenze o per spostamenti per lavoro o per assistere parenti malati (con certificazione).

Ma come fanno i genovesi a sapere se la passeggiata con il cane è “a norma” o se, invece, rischiano la denuncia?

In aiuto arrivano le mappe del Comune di Genova che indicano chiaramente i confini dei quartieri e dei Municipi.

Consultare il tracciato mette al sicuro da denunce e contestazioni ma non dal virus e per quello resta la regola del buon senso: meno si esce e meglio è.

Qui si trova la mappa interattiva del Comune di Genova con tutti i quartieri/Municipi