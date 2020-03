Genova – Chiusura dei Parchi, dei giardini pubblici e di tutte le zone che, per loro natura, possono attrarre assembramenti di persone, specie nel fine settimana. Il presidente della Regione Liguria ha firmato un provvedimento straordinario che inasprisce ulteriormente i divieti e le prescrizioni per affrontare l’emergenza anti coronavirus.

In vista del fine settimana, infatti, Toti ha chiesto ai sindaci della Liguria di individuare i luoghi che maggiormente richiamano la presenza numerosa di turisti e persone in cerca di relax e ordina la chiusura degli stessi per cercare di limitare i flussi degli spostamenti ben più duramente di quanto previsto – sino ad ora – dal Governo centrale.

Tutto in attesa di disposizioni più rigide che potrebbero essere emanate a ore dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Molto probabile la chiusura di Parchi e Giardini pubblici che – involontariamente – darà ragione ai presidenti dei Municipi che avevano ordinato un provvedimento analogo nei giorni scorsi, con la serrata delle aree pubbliche a gestione municipale poi “annullata” dal sindaco di Genova Marco Bucci.

Resteranno invece aperti, nel fine settimana, i supermercati che devono garantire l’approvvigionamento di cibo e che, chiudendo, innescherebbero fenomeni di corsa agli acquisti con conseguente assembramento.