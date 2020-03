La Spezia – La Direzione sanitaria e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Asl 5 dello spezzino segnalano 3 decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 21 marzo e le ore 14 di oggi, 22 marzo), si tratta di:

· un uomo di anni 66, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 21.03.2020

· un uomo di anni 67, ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana),residente nel comune di La Spezia e deceduto il 22.03.2020

· un uomo di anni 78, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di Lerici (SP) e deceduto il 22.03.2020

Inoltre, in aggiunta ai decessi comunicati in data 21 marzo, si registra il decesso di un uomo di anni 75, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di La Spezia, deceduto nella mattinata del 21.03.2020.