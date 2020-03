Genova – “Non possiamo usare i farmaci sperimentali che stanno dando buoni risultati anche in altro ospedali della Liguria e non solo nell’ospedale San Martino di Genova”. Lo ha denunciato oggi, nel corso del Punto Stampa sull’emergenza coronavirus, l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale.

“Il decreto Cura Italia ha reso più difficile l’uso dei farmaci sperimentali fuori dall’ospedale San Martino – ha spiegato l’assessore Viale – perchè occorre una specifica autorizzazione dell’istituto Spallanzani che prima non era necessaria. Stiamo lavorando per fare in modo che si possa superare questa criticità in modo rapido per poter dare le armi giuste e più forti a tutti i medici che curano i pazienti affetti da coronavirus in tutta la Liguria”