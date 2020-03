Genova – Inizierà le sua attività nella giornata di oggi il traghetto veloce GNV Splendid, trasformata in nave ospedale per affrontare l’emergenza coronavirus e la carenza sempre più stringente di posti letto.

Oggi i primi 25 pazienti potranno sistemarsi in altrettante cabine trasformate in piccole zone asettiche a prova di contagio.

A bordo non saliranno per il momento persone con coronavirus conclamato ma solo pazienti dimessi dagli ospedali dopo le cure e quindi guariti ma che hanno bisogno di essere seguiti e controllati ancora per qualche giorno prima di poter tornare a casa.

Un “espediente” per liberare in fretta altri posti letto per altrettanti malati in fase di guarigione – un numero sempre crescente – dalla malattia.

Proprio in questi giorni è atteso il picco dei contagi ed è strettamente necessario preparare le strutture ospedaliere sul territorio all’arrivo di un flusso più consistente di pazienti affetti da coronavirus.

La nave ospedale è comunque ancora in fase di ulteriore allestimento e se sarà necessario potrà ospitare sino a 400 persone.