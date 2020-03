Genova – Controlli anche via mare, con i mezzi navali della Guardia di Finanza impegnati ad allontanare chi passeggia tranquillamente o addirittura si ferma sulle panchine affacciate sul mare in barba ai divieti.

Non si fermano i controlli anti contagio da coronavirus a Sestri Ponente e ora arrivano anche via mare alla Marina dove si continuano a segnalare gruppi di persone che passeggiano tranquille, come se nulla fosse.

Un gommone della Guardia di Finanza, impegnato nei controlli sulle imbarcazioni, si è più volte avvicinato alla banchina per allontanare persone che passeggiavano e che sostavano sulle panchine.

Nei prossimi giorni i controlli saranno “incrociati”, con pattuglie via mare e a terra, in modo da poter denunciare chi verrà scoperto lontano da casa senza un valido motivo.