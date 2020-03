Genova – “Il numero dei casi di contagio cresce molto meno rispetto ai giorni scorsi, così come aumenta il numero dei guariti con due tamponi positivi. Il numero dei decessi aumenta ma più lentamente e questo ci fa pensare in positivo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa in Regione, sull’emergenza coronavirus.

Le misure di distanza sociale stanno dando i primi frutti e quindi occorre continuare a mantenerle scrupolosamente.

“Non siamo ancora fuori dall’epidemia – ha continuato Toti – e quindi bisogna restare a casa e mantenere la massima attenzione nei contatti per continuare a rallentare il contagio”.

Oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di mascherine che sono state consegnate al sistema sanitario regionale

notizia in aggiornamento

Per quanto riguarda il “punto della situazione”, continuano ad aumentare contagi e decessi, in Liguria, per l’infezione da coronavirus. Sono 1864 le persone positive al Covid 19 in Liguria, 171 più di ieri.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero dei positivi totali 950 sono gli ospedalizzati di cui 147 in terapia in tensiva. Sono al domicilio 740 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti ma restano positivi e al domicilio 174 persone.

I guariti con due test consecutivi negativi 19 (2 più di ieri).

Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza 231 (19 più di ieri più ci sono sempre i 2 campioni su cadavere).

I 950 ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl1 – 156 (19 terapia intensiva)

Asl2 – 152 (21 terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 7

Asl 3 Villa Scassi – 161 (15 in terapia intensiva)

Asl4 – 56 (10 terapia intensiva)

Asl5 – 78 (15 terapia intensiva)

San Martino – 138 (43 terapia Intensiva)

Galliera – 131 (16 terapia intensiva)

Gaslini 2

Evangelico – 69 (8 terapia Intensiva)

Al Domicilio 740 (176 più di ieri)

Le persone in sorveglianza attiva sono 1829, così suddivise:

Asl 1 – 538

Asl 2 – 331

Asl 3 – 255

Asl 4 – 277

Asl 5 – 428