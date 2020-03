Genova – Ancora decessi in Liguria per l’emergenza coronavirus. Il numero dei contagi sembra in calo ma quello delle vittime cresce ancora.

All’ospedale San Martino, la direzione sanitaria segnala 3 decessi, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di:

– una paziente nata e residente a Genova di 92 anni, presso il Padiglione 10, ieri alle 16:00.

– un paziente nato a Piacenza e residente a Genova di 90 anni, presso il Padiglione 12, ieri alle 22.00.

– una paziente nata a Viareggio e residente a Genova di 76 anni, presso il Padiglione 12, alle 08.28.

Al Villa Scassi di Sampierdarena, altre tre persone sono decedute.

Si tratta di:

– Uomo di 74 anni ricoverato il 19.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

– Donna di 74 anni ricoverata il 29.2.2020 in Medicina con comorbidità

– Uomo di 80 anni ricoverato il 17.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

Anche in questi tre casi il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

Tre decessi anche all’ospedale Galliera:

– Donna, 80 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 16.00 del 24 marzo,

ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

– Uomo, 72 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 22.45 del 24 marzo,

ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

– Uomo, 87 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 6.15 del 25 marzo,

ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.



In provincia di Savona nelle ultime 24 ore si è registrato solo un decesso. Si tratta di un uomo di 81 anni originario di Israele.

In provincia di La Spezia la Asl 5 segnala due decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 25 marzo e le ore 14 di oggi, 26 marzo), si tratta di:

· un uomo di anni 80, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 26.03.2020

· un uomo di anni 80, ricoverato in Rianimazione (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Arcola (SP), deceduto il 25.03.2020

Si segnala inoltre il decesso di un uomo di anni 84, ricoverato in Medicina (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Castelnuovo Magra (SP) e deceduto la mattina del 25.03.2020, non compreso nella nota decessi del 25 marzo 2020.

In data di oggi, giovedì 26 marzo 2020, è pervenuto il risultato positivo del tampone effettuato su un uomo di anni 74, deceduto il 24.03.2020 in Medicina interna (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di Vernazza (SP).

In provincia di Imperia, la Asl1 segnala quattro decessi nelle ultime 24 ore:

– Una donna di 92 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

– Un uomo di 77 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 25 marzo all’Ospedale di Sanremo,

– Una donna di 71 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 25 marzo all’Ospedale di Sanremo;

– Una donna di 81 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 25 marzo all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

Si segnala inoltre un decesso del 24 marzo:

– Un uomo di 88 anni, della provincia di Imperia, deceduto all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate.