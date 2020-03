La Spezia – Incidente questa mattina in via Valdilocchi, alla Spezia.

Qui, per cause ancora da verificare, un mezzo pensante che stava percorrendo la corsia per immettersi sul raccordo autostradale Fornola – La Spezia si è ribaltato finendo su un fianco.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme ai militi del 118.

Questi ultimi si sono occupati dell’autista soccorrendolo e trasportandolo al pronto soccorso in ambulanza.

I pompieri, terminate le operazioni di soccorso al conducente del tir, hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno verificato che non ci fossero perdite di carburante sull’asfalto.

L’intervento di due autogru, invece, ha riportato il mezzo in carreggiata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.