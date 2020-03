Lavagna – Momenti di comprensibile timore, la notte scorsa, all’ospedale di Lavagna per un principio di incendio che ha fatto scattare l’allarme per la sicurezza di pazienti e personale sanitario.

Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare all’interno di una stanza vuota e hanno sprigionato un denso fumo nero dal forte e pungente odore che ha invaso le corsie facendo scattare subito l’allarme.

Il personal addetto alle emergenze è entrato subito in azione e le fiamme sono state spente rapidamente mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza stanze e ospedale e poi hanno avviato le prime indagini sulle cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.