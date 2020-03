Genova – Ha estratto un coltello durante una violenta lite con un 19enne e lo ha sfregiato sul viso. E’ successo ieri sera in via Calamandrei, sulle alture di Voltri, nel ponente genovese.

Le urla provenienti dalla strada hanno convinto alcune famiglie a chiamare i carabinieri che sono accorsi trovando il giovane di 19 anni sanguinante per strada.

Poco lontano i carabinieri hanno trovato il responsabile, un 55enne che non ha esitato a minacciare anche i militari con l’arma da taglio.

I carabinieri lo hanno velocemente disarmato spruzzando dello spray al peperoncino sul viso del malintenzionato e lo hanno portato in caserma dopo averlo ammanettato.

Il giovane ha raccontato di aver avuto una violenta lite con il suo aggressore e che questi ha improvvisamente stratto un coltello per poi colpirlo più volte al viso.

Il ragazzo è stato sottoposto a cure mediche ma rischia di portare impresso sul viso il ricordo di questa assurda serata di follia.