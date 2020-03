Savona – Si è conclusa nella notte l’emergenza coronavirus sulla Costa Luminosa, ancora nel porto savonese e i 49 marittimi risultati positivi al contatto con il coronavirus sono stati trasferiti in una struttura di Firenze dove potranno effettuare la quarantena.

Oggi la nave verrà sanificata completamente e a bordo resteranno 120 membri dell’equipaggio asintomatici e negativi al test.

“Per quanto riguarda le altre due navi che sono attenzionate nel porto di Genova, la Msc Splendida e la Msc Opera – ha spiegato Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile di Regione Liguria – sulla Splendida prosegue il programma degli sbarchi: al momento a bordo ci sono 1166 persone, entro la fine della settimana contiamo di dimezzare il numero. A bordo ci sono alcune persone in isolamento cautelativo, quindi non si tratta di una nave che vede al momento una particolare emergenza. Ci sono però 200 membri dell’equipaggio di nazionalità indiana pronti a partire con un volo charter approntato da Msc, ma l’India non ha dato ok al loro rientro in patria. Se riusciranno a partire resteranno a bordo 300 membri dell’equipaggio”.

“Sulla Msc Opera invece, dopo il decesso del marittimo che era a bordo ed è stato ricoverato al Galliera, altre persone sono risultate positive al virus. Loro e i contatti stretti di queste persone sono isolati. A bordo restano circa 166 persone. Da domani avvieremo i tamponi per far sbarcare i negativi dalla nave, mentre gli altri saranno accolti nei nosocomi liguri in caso di bisogno”.