Genova – I bambini potranno uscire di casa ma solo vicino a casa, con un solo genitore e con dispositivi di protezione (mascherine) indossati.

La novità, allo studio del ministero, è stata annunciata durante il punto stampa della Regione Liguria e potrebbe trasformarsi in un’apertura rispetto i divieti e le restrizioni.

Se l’autorizzazione arriverà, si potrà uscire con i bambini ma solo un genitore alla volta e per un breve tragitto attorno a casa e sempre rispettando le distanze di sicurezza e senza far giocare i bambini tra loro per non creare occasioni di contagio.