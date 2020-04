Genova – Cala la pressione sugli ospedali della Liguria con il numero dei ricoverati che cala per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Liguria.

Calano soprattutto all’ospedale Villa Scassi dove, assieme all’ospedale Galliera, si è arrivati nei giorni scorsi, addirittura alla chiusura dei Pronto Soccorso per i nuovi pazienti in arrivo.

La buona notizia è stata diffusa nel corso del punto Stampa quotidiano presso la Regione Liguria.

Sono partiti i test sierologici nelle RSA (case di cura) per anziani. Ne sono stati fatti oltre 500.

Non c’è più nessuna emergenza mascherine in Liguria e domani arriverà a Malpensa il primo carico da un milione di esemplari

notizia in aggiornamento

Salgono a 3103 le persone positive al Coronavirus-Covid-19 in Liguria, 185 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei deceduti, altre 32 persone, in grandissima part anziani, hanno perso la vita nelle ultime 24 ore portando il triste bilancio regionale a quota 460 totali.

Secondo i dati odierni tra i positivi totali, ben 1293 sono gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva; sono al domicilio 1350 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 460 (48 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 95 (27 più di ieri), le persone decedute sono 460 (32 più di ieri).

Le persone ospedalizzate sono 1293 di cui 179 in terapia intensiva così suddivisi:

Asl 1 – 200 (25 in terapia intensiva)

Asl 2 – 180 (di cui 32 in terapia intensiva)

Ospedale San Martino – 302 (di cui 43 in terapia intensiva)

Ospedale Evangelico – 68 (di cui 8 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 146 (di cui 17 in terapia intensiva)

Ospedale Gaslini – 2

Ospedale Villa Scassi – 168 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 globale – 175 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 7

Asl 4 – 81 (di cui 11 in terapia intensiva)

Asl 5 – 139 (di cui 19 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3213, così suddivise:

ASL 1 – 716

ASL 2 – 591

ASL 3 – 980

ASL 4 – 437

ASL 5 – 489

Questo lo streaming video della conferenza stampa in Regione