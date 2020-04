Genova – Un video registrato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino, per spiegare in modo “facile facile” come si diffonde rapidamente il coronavirus.

L’idea è stata realizzata dal prof Matteo Bassetti, infettivologo responsabile del reparto del policlinico al centro della risposta ligure all’emergenza coronavirus-covid19.

Un messaggio alla popolazione che non vuole generare panico o creare allarmismo ma semplicemente spiegare perché è sempre più importante restare a casa e uscire il meno possibile.