Rapallo (Genova) – L’uso delle mascherine protettive sarà obbligatorio da domani, sabato 4 aprile, per entrare nei negozi e negli uffici pubblici di Rapallo. Il Comune della riviera ligure ha infatti diramato un’ordinanza del sindaco che impone obbligatoriamente l’uso delle mascherine a chiunque voglia entrare in un negozio, in un supermercato e negli uffici pubblici.

Il Comune ha anche previsto una scorta di mascherine a disposizione di chi non avesse i mezzi per acquistarle ma ha anche previsto che la semplice copertura di naso e bocca con un materiale sufficientemente fitto da fare da filtro possa bastare.

Il provvedimento di obbligo di indossare una mascherina protettiva per chi esce di casa resterà in vigore sino al prossimo 13 aprile salvo modifiche.